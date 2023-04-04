«Сочи» хочет арендовать у «Зенита» казахстанского защитника

По информации источника, сочинский клуб рассматривает возможность аренды защитника сборной Казахстана. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно, однако «Зенит» ещё не принял решения по будущему Алипа в команде.

В текущем сезоне 23-летний футболист сыграл за «Зенит» девять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Ранее главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что будет продолжать вызывать Алипа в национальную команду, несмотря на количество его игрового времени в клубе из Санкт-Петербурга.