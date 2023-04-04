$77.95+0.6384.62+0.51

«Сочи» хочет арендовать у «Зенита» Алипа. Бердыев готов дать ему игровое время

Казахстанский защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип может стать игроком «Сочи». Об этом сообщает Legalbet.kz.

«Сочи» хочет арендовать у «Зенита» казахстанского защитника
© Чемпионат.com

По информации источника, сочинский клуб рассматривает возможность аренды защитника сборной Казахстана. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно, однако «Зенит» ещё не принял решения по будущему Алипа в команде.

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев готов предоставить ему игровое время.

В текущем сезоне 23-летний футболист сыграл за «Зенит» девять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Ранее главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев заявил, что будет продолжать вызывать Алипа в национальную команду, несмотря на количество его игрового времени в клубе из Санкт-Петербурга.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий