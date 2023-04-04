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27 минут назад

Президент «Наполи» высказался о будущем в команде Кварацхелии

Чемпионат.com

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о политике формирования состава неаполитанцев и рассказал о будущем в команде грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии, заявив, что тот летом подписал контракт на пять лет.

Президент «Наполи» высказался о будущем в команде Кварацхелии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Учитывая, что мы знаем, как работает трансферный рынок, для нас не составляет труда убрать паршивую овцу. Мы можем даже отпустить их по окончанию срока контракта. Если вы не чувствуете себя неаполитанцем, вам следует уйти в другое место.

Теперь же мы сильно обновили команду, наша молодёжь поняла, что они едины, нас наконец-то 11 или 22.

Кварацхелия? Летом он уже подписал контракт на пять лет», — приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.

Футбол,Аурелио Де,
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