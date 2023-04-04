Президент «Наполи» высказался о будущем в команде Кварацхелии

«Учитывая, что мы знаем, как работает трансферный рынок, для нас не составляет труда убрать паршивую овцу. Мы можем даже отпустить их по окончанию срока контракта. Если вы не чувствуете себя неаполитанцем, вам следует уйти в другое место.



Теперь же мы сильно обновили команду, наша молодёжь поняла, что они едины, нас наконец-то 11 или 22.



Кварацхелия? Летом он уже подписал контракт на пять лет», — приводит слова Де Лаурентиса Corriere dello Sport.