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1 час назад

Источник: Уткульбаев будет уволен из «Рубина», руководство клуба связывалось с Талалаевым

Чемпионат.com

Казанский «Рубин» решил уволить главного тренера Юрия Уткульбаева. Об этом сообщает Metaratings.

Источник: казанский «Рубин» решил уволить главного тренера Юрия Уткульбаева
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации источника, специалист уже был поставлен в известность. В казанском клубе недовольны тем, что «Рубин» три раза подряд сыграл вничью в Первой лиге. Также главным тренером недоволен костяк команды.

Если отставка состоится, то «Рубин» уволит уже второго тренера за текущий сезон. Первым был Леонид Слуцкий осенью прошлого года.

Новым главным тренером «Рубина» может стать Андрей Талалаев, некоторое время назад покинувший московское «Торпедо». Руководство уже связывалось со специалистом. Также среди претендентов на пост наставника казанцев рассматривался Сергей Юран, который сегодня, 4 апреля, возглавил «Пари Нижний Новгород» в РПЛ.

Футбол,Сергей Юран,Андрей Талалаев,Торпедо,
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