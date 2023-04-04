Источник: казанский «Рубин» решил уволить главного тренера Юрия Уткульбаева

Казанский «Рубин» решил уволить главного тренера Юрия Уткульбаева. Об этом сообщает Metaratings.

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По информации источника, специалист уже был поставлен в известность. В казанском клубе недовольны тем, что «Рубин» три раза подряд сыграл вничью в Первой лиге. Также главным тренером недоволен костяк команды.

Если отставка состоится, то «Рубин» уволит уже второго тренера за текущий сезон. Первым был Леонид Слуцкий осенью прошлого года.