Месси отказался от нового контракта с «ПСЖ». «Барселона» начинает переговоры

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отказался от нового контракта с «ПСЖ» и, вероятно, покинет команду на правах свободного агента в конце сезона. Об этом сообщает журналист Вероника Брунати в «Твиттере».

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По сведениям источника, «Барселона» на этой неделе начнёт переговоры с 35-летним футболистом о возможном возвращении и сделает ему предложение. Испанский клуб может вести переговоры с Месси напрямую, так как до истечения его контракта с «ПСЖ» остаётся менее полугода.