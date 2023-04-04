СМИ: Хави регулярно звонит Месси, уговаривая вернуться в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави, выступавший за испанскую команду вместе с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси, регулярно звонит 35-летнему футболисту, уговаривая его вернуться. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, Хави играет решающую роль в возможном возвращении Месси в «Барселону». Факт того, что специалист регулярно общается с Лео, является важным моментом в этом переходе.