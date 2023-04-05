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90min: Энрике прибыл в Лондон для переговоров с «Челси»

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике прибыл в Лондон для переговоров с «Челси».

Экс главный тренер сборной Испании прибыл в Лондон для переговоров с «Челси»
© Чемпионат.com

Руководство лондонского клуба видит в Энрике подходящую замену уволенному ранее Грэму Поттеру. Контакт между испанским специалистом и клубом уже был установлен через посредников, но теперь «Челси» проведёт личные переговоры с Энрике и его представителями, сообщает 90min.

Грэм Поттер был уволен после поражения в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:2).

Энрике, который покинул пост главного тренера сборной Испании после чемпионата мира в Катаре, в последние недели не скрывал своего желания поработать в английской Премьер-лиге.

На клубном уровне Луис Энрике работал с испанскими «Сельтой» и «Барселоной», а также возглавлял итальянскую «Рому».

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