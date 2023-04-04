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12 минут назад

В «Рубине» прокомментировали слухи об увольнении главного тренера

Чемпионат.com

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов прокомментировал информацию о планируемом увольнении главного тренера команда Юрия Уткульбаева, заявив, что казанцы готовятся к следующему матчу Первой лиги в штатном режиме.

В «Рубине» прокомментировали слухи об увольнении главного тренера
Фото: Официальный сайт ФК "Нефтехимик"Официальный сайт ФК "Нефтехимик"

«Наверное, наши спортивные СМИ знают больше, чем люди из клуба. «Рубин» готовится в штатном режиме под руководством Юрия Уткульбаева к выезду в Астрахань на очередной тур Первой лиги. Никакие кадровые перестановки в клубе не обсуждаются», — приводит слова Айбатова Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Рубин» уже сообщил Уткульбаеву об увольнении и провёл переговоры с бывший главным тренером московского «Торпедо» Андреем Талалаевым. Руководство казанцев недовольно последними результатами команды.

Футбол,Андрей Талалаев,Торпедо,
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