В «Рубине» прокомментировали слухи об увольнении главного тренера

«Наверное, наши спортивные СМИ знают больше, чем люди из клуба. «Рубин» готовится в штатном режиме под руководством Юрия Уткульбаева к выезду в Астрахань на очередной тур Первой лиги. Никакие кадровые перестановки в клубе не обсуждаются», — приводит слова Айбатова Sport24.