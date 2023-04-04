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Игроки «Челси» называли Поттера «Гарри» и «Хогвартс» за спиной. Они считали, что Грэм слишком мягок

Игроки «Челси» дали Грэму Поттеру прозвища, связанные с Гарри Поттером

Игроки «Челси» называли тренера Поттера «Гарри» и «Хогвартс» за спиной
© Sports.ru

Грэм Поттер не был непопулярным в раздевалке. Игроки считали, что, в отличие от предыдущих тренеров, 47-летний специалист стремился защищать своих футболистов и был открытым для общения. Многие игроки ценили, что Поттер работает в такой сложной обстановке.

Однако результаты ухудшались, и это привело к изменению отношения игроков к тренеру. Если сначала они приветствовали его чуткий подход, то потом стали задаваться вопросом о том, не слишком ли Поттер мягок для работы в «Челси». В клубе не было «плохого полицейского», который позволил бы сбалансировать ситуацию.

Кроме того, Поттер постоянно хотел знать, что игроки о нем думают. Источник сообщил The Athletic, что Грэм спрашивал у одного из футболистов: «Что команда думает обо мне?» Это подорвало его статус. В команде Поттеру дали шутливые прозвища «Гарри» и «Хогвартс» и называли его так за спиной.

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