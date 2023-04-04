Игроки «Челси» называли тренера Поттера «Гарри» и «Хогвартс» за спиной

Игроки «Челси» дали Грэму Поттеру прозвища, связанные с Гарри Поттером

Грэм Поттер не был непопулярным в раздевалке. Игроки считали, что, в отличие от предыдущих тренеров, 47-летний специалист стремился защищать своих футболистов и был открытым для общения. Многие игроки ценили, что Поттер работает в такой сложной обстановке.

Однако результаты ухудшались, и это привело к изменению отношения игроков к тренеру. Если сначала они приветствовали его чуткий подход, то потом стали задаваться вопросом о том, не слишком ли Поттер мягок для работы в «Челси». В клубе не было «плохого полицейского», который позволил бы сбалансировать ситуацию.