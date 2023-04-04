Промес и другие игроки «Спартака» замечены в состоянии алкогольного опьянения

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Мероприятие проходило в ночь со 2 на 3 апреля. По рассказам очевидцев, Тавареш и Нобоа особо не выпивали. Португальский защитник «Спартака» покинул вечеринку одним из первых, после чего мероприятие покинул и футболист «Сочи».

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Николсон и Промес же продолжали веселье до трёх часов ночи. Оба игрока пропускают кубковый матч с «Уралом», который состоится сегодня, 4 апреля. Оба форварда «Спартака» употребляли алкоголь.

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