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37 минут назад

Главный тренер ПСЖ оказался под угрозой увольнения

Lenta.ru

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье оказался под угрозой увольнения. Об этом сообщает L'Equipe.

Главный тренер ПСЖ оказался под угрозой увольнения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисту дали два матча на исправление ситуации в Лиге 1. В последних встречах чемпионата ПСЖ потерпел два поражения подряд: 19 марта парижане проиграли «Ренну» со счетом 0:2, а 2 апреля уступили «Ницце» (0:1).

В феврале стало известно о недовольстве клуба работой Гальтье. Отмечалось, что советник парижской команды по спортивным вопросам Луиш Кампус связывался с португальским специалистом Жозе Моуринью с предложением возглавить клуб.

Гальтье возглавил команду 5 июля 2022 года. После 29 туров ПСЖ под его руководством занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 66 очков.

Футбол,Кристоф Гальтье,
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