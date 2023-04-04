Главный тренер ПСЖ оказался под угрозой увольнения

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье оказался под угрозой увольнения. Об этом сообщает L'Equipe.

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Специалисту дали два матча на исправление ситуации в Лиге 1. В последних встречах чемпионата ПСЖ потерпел два поражения подряд: 19 марта парижане проиграли «Ренну» со счетом 0:2, а 2 апреля уступили «Ницце» (0:1).

В феврале стало известно о недовольстве клуба работой Гальтье. Отмечалось, что советник парижской команды по спортивным вопросам Луиш Кампус связывался с португальским специалистом Жозе Моуринью с предложением возглавить клуб.