Билялетдинов рассказал, как Гогниев попрощался с «Химками»

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Ринат Билялетдинов рассказал «Матч ТВ», как Спартак Гогниев попрощался с подмосковной командой.
В понедельник пресс служба «Химок» сообщила, что Гогниев покинул пост главного тренера команды, соглашение со специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Во вторник состоялась первая тренировка «красно черных» под руководством Билялетдинова. «Химки» занимают 15 е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.
— Гогниев попрощался с командой?
— Да, было. Все нормально, ребятам он сказал, что любой тренер приходит с желанием достичь результата, но не у всех это получается. Привел примеры из международной практики, что то хорошее они от него почерпнули. Это нормально — человек горел душой за команду и хотел добиться результата. Может быть, вы скажете, что он был слишком эмоциональным, но это такой стиль и все объясняется желанием достичь результата.
— Вы с ним не общались?
— Нет, не общался. Сейчас такой момент, что ему нужно дать время отстояться. Руки пожали друг другу. Это не новость, не редкость, везде так. Это уже стало нормой, — заявил Билялетдинов «Матч ТВ».
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