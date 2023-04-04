Билялетдинов рассказал, как Гогниев попрощался с «Химками»

— Да, было. Все нормально, ребятам он сказал, что любой тренер приходит с желанием достичь результата, но не у всех это получается. Привел примеры из международной практики, что то хорошее они от него почерпнули. Это нормально — человек горел душой за команду и хотел добиться результата. Может быть, вы скажете, что он был слишком эмоциональным, но это такой стиль и все объясняется желанием достичь результата.