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Нагельсман и Энрике — основные претенденты на пост главного тренера «Челси»

Чемпионат.com

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике и экс-наставник «Баварии» Юлиан Нагельсман являются основными претендентами на пост тренера «Челси». Об этом сообщает The Telegraph.

Названы главные претенденты на пост главного тренера «Челси»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации источника, также синих могут возглавить Маурисио Почеттино, Рубен Аморим, Оливер Гласнер и Лучано Спаллетти. В то же время «аристократы» отказались от приглашения Роберто Де Дзерби.

Грэм Поттер был уволен после поражения в матче 29-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:2). В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Челси» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков после 28 матчей. В четвертьфинале Лиги чемпионов клуб сыграет с «Реалом».

Футбол,Грэм Поттер,Рубен Аморим,Оливер Гласнер,Лучано Спаллетти,Луис Энрике,Реал,
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