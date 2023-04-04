Названы главные претенденты на пост главного тренера «Челси»

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике и экс-наставник «Баварии» Юлиан Нагельсман являются основными претендентами на пост тренера «Челси». Об этом сообщает The Telegraph.

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По информации источника, также синих могут возглавить Маурисио Почеттино, Рубен Аморим, Оливер Гласнер и Лучано Спаллетти. В то же время «аристократы» отказались от приглашения Роберто Де Дзерби.