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55 минут назад

Караваев прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал продление контракта с санкт-петербургским клубом.

Караваев прокомментировал продление контракта с «Зенитом»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я всегда говорю, что можно лучше, поэтому надеюсь, что еще больше побед впереди. И, естественно, для меня, как футболиста, нет предела совершенству, — могу играть еще лучше. Ни для кого не секрет, что выигрывать — всегда приятно, это дает положительные эмоции. Нужно стараться выиграть как можно больше титулов. В этом году не удалось завоевать Кубок России, так что есть, к чему стремиться.

Задача — играть и помогать выигрывать титулы вместе с «Зенитом». Решение о продлении контракта не далось тяжело. Провели нормальные рабочие переговоры. Рад, что в итоге удалось договориться и продлить контракт», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Футбол,Вячеслав Караваев,Зенит,
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