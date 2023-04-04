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1 час назад

«Урал» обыграл «Спартак» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

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Завершился ответный матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором екатеринбургский «Урал» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Урала».

«Урал» обыграл «Спартак» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 32-й минуте полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе открыл счёт. В начале второго тайма равновесие восстановил Бальде Кейта. На 72-й минуте Фаниль Сунгатуллин вновь вывел хозяев вперёд.

Первая игра «Спартака» и «Урала», проходившая в Москве, завершилась со счётом 1:1. Тогда на гол Квинси Промеса екатеринбуржцы ответили голом Юрия Железнова.

«Урал» оказался сильнее по сумме двух встреч и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, где сыграет с победителем пары ЦСКА — «Крылья Советов». «Спартак» продолжит выступление в Пути регионов.

Футбол,Юрий Железнов,Квинси Промес,Крылья Советов,Спартак,
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