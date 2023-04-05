Экс-футболист «Динамо» и «Локомотива» назвал причины неудач «Спартака»

Бывший нападающий национальной команды России, «Динамо», «Байера», «Андерлехта», «Аякса» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о последних неудачах московского «Спартака». Его слова передает Vprognoze.ru.

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«Проблемы «Спартака» не только в неспособности справиться именно с «Уралом». Вероятно, они посчитали, что составят конкуренцию «Зениту», а все остальные далеко позади. А во-вторых, это последствия зимней паузы», – заявил Булыкин.

«Спартака» потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В первом матче московский клуб на своем поле сыграл вничью с «Уралом» со счетом 1:1. Таким образом, по итогам двух встреч екатеринбургская команда вышла в финал Кубка России в Пути РПЛ, спартаковцы сыграют с одной из команд из Пути регионов.