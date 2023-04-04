Саудовский клуб предложил Месси зарплату в €400 млн

Аргентинский нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси получил предложение от футбольного клуба "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии с зарплатой €400 млн в год. Об этом во вторник сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

4 апреля агентство France Press со ссылкой на источник в ПСЖ сообщило, что Месси с большой долей вероятности покинет команду по окончании контракта в июне.

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"Али-Хиляль" отправил официальное предложение Лионелю Месси с зарплатой €400 млн в год", - написал Романо.

При этом он отметил, что приоритетом игрока является продолжение карьеры в Европе.

12 марта испанская газета Mundo Deportivo сообщила, что "Аль-Хиляль" предложил Мессии контракт с ежегодной зарплатой €330 млн. Источник отметил, что в приглашении аргентинца заинтересованы власти Саудовской Аравии, которые считают, что присутствие аргентинца и пятикратного обладателя "Золотого мяча" португальского нападающего Криштиану Роналду, который с декабря 2022 года выступает за местный "Аль-Наср", в местном чемпионате может положительно повлиять на привлечение туристов и помочь стране совместно с Египтом и Грецией провести мировое первенство в 2030 году.

Месси выступает за ПСЖ с лета 2021 года, в составе команды нападающий забил 29 мячей и отдал 32 голевые передачи в 67 матчах различных турниров. Вместе с ПСЖ аргентинец стал чемпионом Франции и победителем суперкубка страны. С 2003 по 2021 год Месси играл за "Барселону", вместе с ней нападающий десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный седьмой раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

За сборную Аргентины Месси принял участие в 174 матчах. В них он забил 102 мяча и отдал 56 передач. Форвард является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и третьим игроком в истории, кто забил на международном уровне 100 и более голов в составе сборной. По этому показателю нападающий уступает лишь иранцу Али Даеи (109) и португальцу Криштиану Роналду (122). Месси является чемпионом мира (2022) , победителем Кубка Америки (2021) и олимпийским чемпионом (2008).