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41 минуту назад

«Это же цирк!» Александр Бубнов раскритиковал формат Кубка России

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Советский футболист Александр Бубнов высказался о формате Фонбет Кубка России в сезоне-2022/2023.

«Это же цирк!» Советский футболист Бубнов раскритиковал формат Кубка России
Фото:  Чемпионат.com Чемпионат.com

«Этот формат Кубка России у меня, мягко говоря, вызывает вопросы. Да, с одной стороны, решили проблему увеличения числа матчей, чтобы компенсировать отсутствие еврокубков. Однако дух кубковых противостояний, когда играют на выживание, совершенно исчез!

Как вот теперь оценивать игру «Спартака»? Команда проиграла, но не вылетела. А сейчас и вовсе есть вероятность, что они снова встретятся с «Уралом» в финале турнира. Это же цирк! Как можно дважды сыграть в Кубке с одной и той же командой?! Просто дурдом, абсурд полный! До лучшего додуматься не могли!

Ладно Путь регионов — там оставили формат плей-офф. Но в Пути РПЛ чёрт-те что нагородили! Команды проигрывают — и вылетают туда, где у них еще лучше шансы выйти в финал. Получается, игры плей-офф в Пути РПЛ попросту ничего не значат…» — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» вчера, 4 апреля, уступил «Уралу» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ и опустился в нижнюю сетку Кубка России.

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