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11 часов назад

«Ха-ха». Чеферин не ответил на вопрос о том, может ли УЕФА наказать «Барселону»

Чемпионат.comиещё 1

Президент УЕФА Александр Чеферин не ответил на вопрос о реальности применения санкций к «Барселоне».

«Ха-ха». Чеферин не ответил на вопрос о том, может ли УЕФА наказать «Барселону»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как сообщает El Chiringuito, Чеферин не стал обсуждать будущее «Барселоны» на фоне разбирательства по делу о выплатах вице-президенту Технического судейского комитета Хосе Негрейре.

У президента УЕФА спросили: «Возможно ли наказать «Барселону» на следующий сезон? Существует ли такая возможность?»

«Ха-ха», – ответил Чеферин.

Сообщалось, что по делу Негрейры каталонцам грозит отстранение от Лиги чемпионов. 10 марта прокуратура Испании выдвинула в адрес «Барселоны» обвинение в связи с выплатой клубом € 7,3 млн бывшему руководителю судейского департамента Негрейре.

`олельщики «Реала» разбрасывают банкноты с изображением Лапорты:

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