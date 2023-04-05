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38 минут назад

Лукаку столкнулся с расизмом во время матча Кубка Италии с «Ювентусом»

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Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку заявил, что туринские болельщики оскорбляли его на расовой почве во время первого матча 1/2 финала Кубка Италии с «Ювентусом», проходившего в Турине (1:1).

Нападающий «Интера» столкнулся с расизмом во время матча Кубка Италии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Форвард сравнял счёт в компенсированное время матча, реализовав пенальти. Во время празднования гола он вступил в перепалку с болельщиками «Ювентуса», а после начал выяснять отношения со скамейкой запасных соперника, получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

«История вновь повторяется… Я уже проходил через это в 2019 и теперь снова в 2023… Надеюсь, в этот раз лига действительно примет меры по-настоящему, потому что эта прекрасная игра должна нравиться всем. Спасибо за поддержку. К чёрту расизм», — написал Лукаку на своей странице в социальной сети.

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