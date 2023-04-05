Нападающий «Интера» столкнулся с расизмом во время матча Кубка Италии

«История вновь повторяется… Я уже проходил через это в 2019 и теперь снова в 2023… Надеюсь, в этот раз лига действительно примет меры по-настоящему, потому что эта прекрасная игра должна нравиться всем. Спасибо за поддержку. К чёрту расизм», — написал Лукаку на своей странице в социальной сети.