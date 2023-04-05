Роналду оформил дубль в матче чемпионата Саудовской Аравии

"Аль-Наср" в гостях одержал победу над клубом "Аль-Адалх" в 29-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:0, у гостей по два мяча забили Криштиану Роналду (оба – с пенальти) и Андерсон Талиска, а также еще один гол на счету Аймана Яхья. После этой победы "Аль-Наср" набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, а "Аль-Адалх" с 17 баллами расположился на 15-й строчке. 38-летний Роналду перешел в "Аль-Наср" в январе 2023 года.
В текущем сезоне он провел за свой новый клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал две результативные передачи. Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед".
К разрыву соглашения привело скандальное интервью португальца, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику английского клуба. Ранее сообщалось, что клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии сделал аргентинскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси официальное предложение по контракту с зарплатой €400 млн в год.