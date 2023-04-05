Салихова раскритиковала КДК РФС за отношение к Абаскалю

«Тренер не является мальчиком, которого надо вызвать на ковёр и отчитывать за его эмоциональность. Абаскаль ведь говорит логичные и здравые вещи.



ЭСК и КДК самим-то не стыдно? Будут потом по телевизору смотреть матчи какой-то европейской топ-команды или сборной и рассказывать: „А мы ему когда-то дисквалификацию впаяли! “



«Спартак» это всё уже проходил с Доменико Тедеско. Тогда были ровно те же отменённые голы и неназначенные пенальти. Именно таким образом российская футбольная система выдавливает талантливых специалистов. Они слишком хороши для РПЛ! Каков смысл слов сожалений Алаева о том, что очки «Спартаку» уже не вернешь? Для кого или чего это произносится?» — приводит слова Салиховой Metaratings.