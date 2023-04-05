$79.36+1.4186.72+2.10
1 час назад

Салихова раскритиковала КДК РФС за отношение к Абаскалю

Betassist

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, выступила с критикой решения КДК РФС вызвать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на ближайшее заседание комиссии.

Салихова раскритиковала КДК РФС за отношение к Абаскалю
Фото: Betassist.ruBetassist.ru

«Тренер не является мальчиком, которого надо вызвать на ковёр и отчитывать за его эмоциональность. Абаскаль ведь говорит логичные и здравые вещи.

ЭСК и КДК самим-то не стыдно? Будут потом по телевизору смотреть матчи какой-то европейской топ-команды или сборной и рассказывать: „А мы ему когда-то дисквалификацию впаяли! “

«Спартак» это всё уже проходил с Доменико Тедеско. Тогда были ровно те же отменённые голы и неназначенные пенальти. Именно таким образом российская футбольная система выдавливает талантливых специалистов. Они слишком хороши для РПЛ! Каков смысл слов сожалений Алаева о том, что очки «Спартаку» уже не вернешь? Для кого или чего это произносится?» — приводит слова Салиховой Metaratings.

Гильермо Абаскаль раскритиковал работу арбитров на матче 21-го тура РПЛ сезона-2022/2023 с «Ахматом» (0:0). Испанцу может грозить дисквалификация или денежный штраф.

Футбол,Гильермо Абаскаль,Зарема Салихова,Доменико Тедеско,Леонид Федун,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий