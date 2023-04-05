Экс главный тренер «Химок» отреагировал на увольнение Гогниева

«Меня не удивила отставка Гогниева. Наверное, это надо было давно сделать. «Химки» с Гогниевым играли неважно. Главный показатель – сколько команда при нем набрала очков. Писарев провел в «Химках» четыре матча, команда не набрала ни одного очка, и его убрали. А что, Гогниев особый? Я так понимаю, что руководство «Химок» не хотело быть смешным в глазах общественности, когда в течение небольшого времени назначают и снимают тренера. Поэтому Гогниеву еще дали поработать. Все-таки надеялись, что он сможет как-то переломить ситуацию, но случилось то, ч