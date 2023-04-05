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29 минут назад

«Почему нет?» Фернандо Костанца — о возможном получении гражданства РФ

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Бразильский защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о возможном получении гражданства Российской Федерации.

Бразильский защитник «Крыльев Советов» высказался о гражданстве РФ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Гарре сказал, что готов получить российский паспорт? Наверное, это будет хорошо для него. Про себя скажу: точно не имею ничего против российского гражданства.

Думал ли о получении российского паспорта? Тогда я бы перестал считаться иностранцем, многие вещи стали бы проще – например, паспортный контроль в аэропорту. Также это было бы хорошо для клуба – минус легионер. Я не озабочен этим вопросом прямо сейчас, не думал о нюансах, но в целом – почему нет?» — приводит слова Костанцы Metaratings.

Фернандо Костанца перешёл в «Крылья Советов» из молдавского «Шерифа» в январе 2022 года.

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