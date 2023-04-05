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20 минут назад

Защитник «Крыльев» Костанца объяснил, почему не уехал из России весной 2022 года

Чемпионат.com

Защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, почему не покинул клуб весной 2022 года.

Защитник «Крыльев Советов» объяснил, почему не уехал из России весной 2022 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Отстранение российских клубов от еврокубков? Это печальная ситуация. Мне жаль, что так случилось, но это решение УЕФА, как его комментировать? Когда вышло правило ФИФА о том, что легионеры могут уезжать, со мной контактировали другие клубы. Несколько – из Бразилии, но я не хотел уезжать. Поэтому даже не стал вникать во все юридические нюансы. Всё начиналось, когда я был на предсезонке в Турции. Тогда, конечно, побольше расспросил о том, что происходит в России. Ситуация никак не повлияла на моё решение играть

После того как понял ситуацию в целом, определил главное для себя: чувствовал, что клуб на меня рассчитывает. Считаю, что жить нужно в моменте. Тогда я понимал, что хочу попробовать себя в «Крыльях». Ещё мне показалось это нечестным по отношению к клубу – взять и уехать.

Сейчас у нас отличная атмосфера внутри команды – мы все дружные, поддерживаем друг друга, вместе шутим. Отличный коллектив. Даже сейчас, когда результаты не очень, мы все вместе – уверен, это нам поможет. Мне вообще нравится в Самаре – я живу около Волги. Когда погода позволяет, гуляю по набережной. Всё хорошо. Конечно, в каких-то моментах я больше общаюсь с другими легионерами, но только из-за языка. Сейчас много общаемся с Гарре – он говорит на испанском, я за счёт португальского могу с ним легко объясниться», — приводит слова Костанцы Metaratings.

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