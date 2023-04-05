Защитник «Крыльев Советов» объяснил, почему не уехал из России весной 2022 года

«Отстранение российских клубов от еврокубков? Это печальная ситуация. Мне жаль, что так случилось, но это решение УЕФА, как его комментировать? Когда вышло правило ФИФА о том, что легионеры могут уезжать, со мной контактировали другие клубы. Несколько – из Бразилии, но я не хотел уезжать. Поэтому даже не стал вникать во все юридические нюансы. Всё начиналось, когда я был на предсезонке в Турции. Тогда, конечно, побольше расспросил о том, что происходит в России. Ситуация никак не повлияла на моё решение играть