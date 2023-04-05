Трехкратный чемпион по футболу объяснил, почему Дзюбу не вызывают в сборную

Трехкратный чемпион России в составе московского «Спартака», бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о том, что Валерий Карпин не вызывает в сборную России 34-летнего нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу, несмотря на его высокую результативность, а также других игроков старше 30 лет.
«Это решение логично и понятно. Пока сборная играет только товарищеские матчи и нет понимания того, когда будут официальные игры, нелогично вызывать возрастных игроков. Наверное, не все и готовы приезжать в сборную. В этом плане все понятно и логично», — сказал Бушманов.
В сезоне-2022/23 сборная России провела пять товарищеских матчей: победила Кыргызстан (2:1) и Ирак (2:0), а также сыграла вничью с Узбекистаном (0:0), Таджикистаном (0:0) и Ираном (1:1).