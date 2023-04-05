Трехкратный чемпион по футболу объяснил, почему Дзюбу не вызывают в сборную

«Это решение логично и понятно. Пока сборная играет только товарищеские матчи и нет понимания того, когда будут официальные игры, нелогично вызывать возрастных игроков. Наверное, не все и готовы приезжать в сборную. В этом плане все понятно и логично», — сказал Бушманов.