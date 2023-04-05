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29 минут назад

Бушманов назвал логичным решение Карпина не вызывать Дзюбу и других возрастных игроков

Газета.Ruиещё 1

Трехкратный чемпион России в составе московского «Спартака», бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о том, что Валерий Карпин не вызывает в сборную России 34-летнего нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу, несмотря на его высокую результативность, а также других игроков старше 30 лет.

Трехкратный чемпион по футболу объяснил, почему Дзюбу не вызывают в сборную
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это решение логично и понятно. Пока сборная играет только товарищеские матчи и нет понимания того, когда будут официальные игры, нелогично вызывать возрастных игроков. Наверное, не все и готовы приезжать в сборную. В этом плане все понятно и логично», — сказал Бушманов.

В сезоне-2022/23 сборная России провела пять товарищеских матчей: победила Кыргызстан (2:1) и Ирак (2:0), а также сыграла вничью с Узбекистаном (0:0), Таджикистаном (0:0) и Ираном (1:1).

Футбол,Евгений Бушманов,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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