Экс-футболист «Спартака» признал наличие кризиса у команды Абаскаля

— Абсолютно. «Динамо» может преподнести сюрприз. Тем более, «красно белым» сейчас не хватает пары атакующих футболистов. Если бы они были, то и креатива стало бы больше. Мозес вышел и обострил игру. Даже Промес значительно добавил бы атаке. Появились бы зоны.