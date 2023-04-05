Экс-футболист «Спартака» признал наличие кризиса у команды Абаскаля

Бывший футболист ряда российских клубов, в том числе столичного «Спартака» Максим Деменко считает, что последние результаты «красно белых» во всех турнирах свидетельствуют о кризисе, в который попала команда Гильермо Абаскаля.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Во вторник столичный клуб проиграл «Уралу» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России и отправился в Путь регионов.
— Можно ли говорить, что «Спартак» попал в кризис?
— Есть кризис. Абаскаль пытается выйти из него, но пока заменить тех игроков, которых нет, не получается. Раньше было больше борьбы, порыва на поле, — цитирует Деменко «Евро Футбол.Ру».
— «Спартак» может еще больше увязнуть после этого поражения?
— Все может быть. Поражения давят на любую команду. Вроде бы клуб играет неплохо, но если раньше «Спартак» был фаворитом, то сейчас он смотрится одинаково со своими соперниками.
— Следующий матч в МИР РПЛ — с «Динамо». Трудно предсказать исход?
— Абсолютно. «Динамо» может преподнести сюрприз. Тем более, «красно белым» сейчас не хватает пары атакующих футболистов. Если бы они были, то и креатива стало бы больше. Мозес вышел и обострил игру. Даже Промес значительно добавил бы атаке. Появились бы зоны.
В субботу, 8 апреля, «Спартак» на своем поле примет «Динамо» в рамках 22 го тура МИР РПЛ. Прямую трансляцию встречи смотрите с 19:15 (мск) на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.