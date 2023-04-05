$79.36+1.4186.72+2.10
1 час назад

Доходы УЕФА за сезон-2021/22 превысили €4 млрд

ТАСС

Доходы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за прошлый сезон составили свыше €4 млрд. Об этом говорится в отчете, представленном в среду финансовым директором УЕФА Йозефом Коллером на конгрессе организации в Лиссабоне.

Стали известны доходы УЕФА за сезон-2021/22
Фото: UEFA UEFA

Доходы за сезон-2021/22 составили €4,052 млрд, что на €1,673 млрд меньше, чем сезоном ранее, но на €1,014 млрд больше, чем в сезоне-2019/20. При этом доходы от клубных соревнований под эгидой УЕФА составили €3,614 млрд. Эта сумма на 15% больше, чем сезоном ранее (€3,156 млрд). Что касается соревнований с участием сборных, доходы УЕФА за цикл 2018-2022 годов почти в два раза превысили цикл 2014-2018 годов (€1,911 млрд против €1,033 млрд).

Баланс УЕФА сократился с €3,2 млрд до €2,7 млрд, а резервы организации - с €523 млн до €447 млн. В отчете отмечается, что влияние пандемии коронавируса на европейский футбол в сезоне-2021/22 сократилось.

Футбол,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий