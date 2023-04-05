Чеферина переизбрали президентом УЕФА

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин был переизбран на новый срок на выборах главы организации, которые состоялись на 47 м конгрессе УЕФА в Лиссабоне.

Словенец был единственным, кто зарегистрировал кандидатуру в УЕФА до конечного срока подачи заявки (5 января 2023 года). Таким образом, выборы проходили на безальтернативной основе.Президент УЕФА избирается на четырехлетний срок. 55 летний Чеферин вступил в должность главы организации в сентябре 2016 года.