Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

На 47-м конгрессе УЕФА в Лиссабоне (Португалия), который состоялся сегодня, 5 апреля, Александер Чеферин был переизбран на пост президента УЕФА

Чеферин будет занимать пост президента Союза европейских футбольных ассоциацией ещё как минимум четыре года. Он был единственным кандидатом на выборах. 55-летний футбольный чиновник занимает пост главы УЕФА с 2016 года.