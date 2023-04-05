$79.36+1.4186.72+2.10
1 час назад

Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА

Чемпионат.comиещё 4

На 47-м конгрессе УЕФА в Лиссабоне (Португалия), который состоялся сегодня, 5 апреля, Александер Чеферин был переизбран на пост президента УЕФА

Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Чеферин будет занимать пост президента Союза европейских футбольных ассоциацией ещё как минимум четыре года. Он был единственным кандидатом на выборах. 55-летний футбольный чиновник занимает пост главы УЕФА с 2016 года.

Напомним, 2 мая 2022 года УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований. Российские команды не могут принимать участия в еврокубках, а сборная пропускает квалификацию Евро-2024. Интересно, что сборная Беларуси имеет возможность принимать участие в турнирах под эгидой УЕФА, но проводит встречи за пределами страны и без зрителей на трибунах.

Футбол,Александер Чеферин,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий