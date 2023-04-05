Бывший главный тренер «Барселоны» прибыл в Лондон для переговоров с «Челси»

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике прибыл в Лондон для переговоров с «Челси».

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Как сообщает журналист Фабрицио Романо, испанский специалист прибыл в Лондон со своим представителем. Сам Энрике, как отмечается, заинтересован в работе в лондонском клубе.

«Челси» также продолжает переговоры с экс тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманном, который остается приоритетным выбором клуба.

Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по окончании чемпионата мира в Катаре.