$79.36+1.4186.72+2.10
1 час назад

Луис Энрике прибыл в Лондон для переговоров с «Челси» — СМИ

Матч ТВ

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике прибыл в Лондон для переговоров с «Челси».

Бывший главный тренер «Барселоны» прибыл в Лондон для переговоров с «Челси»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, испанский специалист прибыл в Лондон со своим представителем. Сам Энрике, как отмечается, заинтересован в работе в лондонском клубе.

«Челси» также продолжает переговоры с экс тренером «Баварии» Юлианом Нагельсманном, который остается приоритетным выбором клуба.

Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по окончании чемпионата мира в Катаре.

Пост главного тренера «Челси» стал вакантным 2 апреля, когда в отставку был отправлен Грэм Поттер.

Футбол,Грэм Поттер,Фабрицио Романо,Юлиан Нагельсманн,Луис Энрике,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий