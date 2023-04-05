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50 минут назад

Месси сообщил ближайшему окружению, что примет предложение «Аль‑Хиляля» с зарплатой 400 млн евро в год — СМИ

Матч ТВ

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси принял предложение саудовского футбольного клуба «Аль Хиляль», сообщает Todofichajes.

Ранее сообщалось, что 35 летнему аргентинцу предлагают зарплату размером 400 миллионов евро в год.

СМИ: саудовский клуб "Аль-Хиляль" предложил Месси контракт с зарплатой €400 млн в год

По информации источника, Месси уже сообщил ближайшему окружению о принятии предложения от клуба из Саудовской Аравии. Его действующий контракт с парижским клубом истекает в конце этого сезона.

Месси забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 33 матчах за «ПСЖ» в текущем сезоне. В 2022 году форвард стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на турнире в Катаре.

Футбол,Видео,Лионель Месси,
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