Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси принял предложение саудовского футбольного клуба «Аль Хиляль», сообщает Todofichajes.

Ранее сообщалось, что 35 летнему аргентинцу предлагают зарплату размером 400 миллионов евро в год.

По информации источника, Месси уже сообщил ближайшему окружению о принятии предложения от клуба из Саудовской Аравии. Его действующий контракт с парижским клубом истекает в конце этого сезона.