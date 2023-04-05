Депутат Госдумы раскритиковал форварда «Динамо» за слова в адрес журналиста

– Отчасти вина журналистов есть – надо же знать, кому они задают этот вопрос.



Если парень не умеет достойно проигрывать, это плохой признак. Такие люди не умеют и выигрывать, удача им не будет светить.



Что это за позиция обиженки? Мы знаем, что после каждой игры проходят пресс-конференции, высказывают свое мнение – это правильно, это помогает все осознать и самой команде, обозначить недочеты.



А когда начинаются такие реплики, это какое-то гопничество. Это прежде всего неуважение к тем людям, которые пришли посмотреть на их матч. Футболисты считают, что люди – это некое прилагательное к ним самим, должны потреблять все, что им дают. Это не наша традиция.



Можно иногда что-то сказать в сердцах, но когда это системно, это показывает, что у клуба очень серьезные проблемы. И поражения базируются на том, что в команде такой нездоровый дух.