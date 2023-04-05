Почетный президент РФС Колосков отреагировал на переизбрание главы УЕФА

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин хорошо относится к России, в организации все довольны его работой, сказал «Матч ТВ» почетный президент Российского футбольного союза, бывший член исполкома УЕФА Вячеслав Колосков.
В среду Чеферин был переизбран на новый срок на выборах главы организации, которые состоялись на 47 м конгрессе УЕФА в Лиссабоне. Словенец был единственным, кто зарегистрировал кандидатуру в УЕФА до конечного срока подачи заявки (5 января 2023 года). Таким образом, выборы прошли на безальтернативной основе.
— Раз был один кандидат и никто не осмелился выйти против Чеферина, значит, он всех устраивает, все стабильно, все довольны работой Чеферина. Его переизбрали, значит, он на своем месте. Мы друг друга знаем, конечно, но он пришел, когда я уже завершил работу в УЕФА. Понятно, что я как почетный член УЕФА бывал на заседаниях, мы здоровались с ним, но не более того. Могу точно сказать, что он хорошо относится к России, — сказал Колосков «Матч ТВ».
Президент УЕФА избирается на четырехлетний срок. 55 летний Чеферин вступил в должность главы организации в сентябре 2016 года.