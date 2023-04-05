Президент «Монцы» Берлускони госпитализирован в Милане

Президент футбольного клуба «Монца» Сильвио Берлускони вновь госпитализирован в Милане.

По информации Corriere della Sera, функционера госпитализировали из за инфекции мочевыводящих путей, ему требуется более серьезное лечение.

Ранее 86 летний Берлускони госпитализировали для прохождения плановых медицинских осмотров.

С 1986 года Берлускони был владельцем «Милана», но в 2016 м продал контрольный пакет акций футбольного клуба китайским инвесторам.