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22 минуты назад

Президент «Монцы» Берлускони госпитализирован в Милане — СМИ

Матч ТВ

Президент футбольного клуба «Монца» Сильвио Берлускони вновь госпитализирован в Милане.

Президент «Монцы» Берлускони госпитализирован в Милане
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации Corriere della Sera, функционера госпитализировали из за инфекции мочевыводящих путей, ему требуется более серьезное лечение.

Ранее 86 летний Берлускони госпитализировали для прохождения плановых медицинских осмотров.

С 1986 года Берлускони был владельцем «Милана», но в 2016 м продал контрольный пакет акций футбольного клуба китайским инвесторам.

Прямые трансляций матчей чемпионата Италии смотрите на каналах холдинга «Матч», а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.

Футбол,Сильвио Берлускони,
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