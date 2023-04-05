Стала известна судьба Украины в качестве страны-хозяйки ЧМ-2030 по футболу

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта рассказал о судьбе Украины в качестве страны-хозяйки чемпионата мира-2030 по футболу. Его слова приводит A Bola.

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Кошта заявил, что Украина сохраняет шансы провести мундиаль вместе с Испанией, Португалией и Марокко.

«Этот чемпионат мира впервые объединит два берега Средиземного моря, объединит два континента посредством спорта», — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что Украина рискует не успеть подготовиться к турниру и может быть заменена в заявке. Как отмечало издание The Athletic, наиболее предпочтительным вариантом замены является Марокко.