Футболист «Зенита» Малком задумался о переходе в другой клуб

— В планах было продолжать играть в Лиге чемпионов, а не оставаться в стороне. Мы играли три года, а потом все закончилось. Но моей целью остается не что иное, как продолжить участие в Лиге чемпионов и суметь переоценить себя.



Я провожу хороший сезон, у меня отличные показатели. Уже думаю о новой возможности вернуться в лиги, которые учувствуют в еврокубках. Сейчас важно стать чемпионами с «Зенитом», а что будет потом — посмотрим, — цитирует Малкома Relevo.