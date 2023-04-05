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15 минут назад

Футболист «Зенита» Малком сообщил, что думает о переходе в другой клуб

Матч ТВиещё 1

Нападающий «Зенита» Малком объявил о желании перейти в другой клуб, который выступает в еврокубках.

Футболист «Зенита» Малком задумался о переходе в другой клуб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце февраля бразилец Малком указом президента РФ Владимира Путина получил российское гражданство. Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили «Матч ТВ», что существует теоретическая возможность, при которой бразилец сможет выступать за сборную России.

— В планах было продолжать играть в Лиге чемпионов, а не оставаться в стороне. Мы играли три года, а потом все закончилось. Но моей целью остается не что иное, как продолжить участие в Лиге чемпионов и суметь переоценить себя.

Я провожу хороший сезон, у меня отличные показатели. Уже думаю о новой возможности вернуться в лиги, которые учувствуют в еврокубках. Сейчас важно стать чемпионами с «Зенитом», а что будет потом — посмотрим, — цитирует Малкома Relevo.

В нынешнем сезоне МИР РПЛ 26 летний Малком провел за «Зенит» 27 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал семь результативных передач.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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