Отстраненного от украинского футбола Павелко избрали в исполком УЕФА

Украинец Андрей Павелко, который был отстранен на родине от футбола, избран в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на четыре года. Выборы прошли в среду на 47-м конгрессе УЕФА в Лиссабоне.

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Павелко получил 31 голос. При этом, согласно пункту 3 статьи 21 устава УЕФА, "каждый кандидат на должность в исполнительном комитете, кроме президента и члена, должен иметь активную должность президента или вице-президента ассоциации - члена УЕФА".

Также на четыре года были избраны датчанин Йеспер Меллер Кристенсен, француз Филипп Диалло, албанец Арманд Дука, чех Петр Фоусек, грузин Леван Кобиашвили, испанец Луис Рубиалес. Кристенсен, Дука, Павелко и Рубиалес были заявлены как кандидаты на переизбрание. Павелко был избран в исполком УЕФА на 43-м конгрессе организации в феврале 2019 года.

Печерский суд Киева в феврале отстранил Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) до 17 марта 2023 года. Позднее отстранение было продлено до 13 мая.