$79.36+1.4186.72+2.10
1 час назад

Отстраненного от украинского футбола Павелко избрали в исполком УЕФА

ТАСС

Украинец Андрей Павелко, который был отстранен на родине от футбола, избран в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на четыре года. Выборы прошли в среду на 47-м конгрессе УЕФА в Лиссабоне.

Отстраненного от украинского футбола Павелко избрали в исполком УЕФА
Фото: dynamo.kiev.uadynamo.kiev.ua

Павелко получил 31 голос. При этом, согласно пункту 3 статьи 21 устава УЕФА, "каждый кандидат на должность в исполнительном комитете, кроме президента и члена, должен иметь активную должность президента или вице-президента ассоциации - члена УЕФА".

Также на четыре года были избраны датчанин Йеспер Меллер Кристенсен, француз Филипп Диалло, албанец Арманд Дука, чех Петр Фоусек, грузин Леван Кобиашвили, испанец Луис Рубиалес. Кристенсен, Дука, Павелко и Рубиалес были заявлены как кандидаты на переизбрание. Павелко был избран в исполком УЕФА на 43-м конгрессе организации в феврале 2019 года.

Печерский суд Киева в феврале отстранил Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) до 17 марта 2023 года. Позднее отстранение было продлено до 13 мая.

В ноябре прошлого года суд арестовал Павелко с возможностью выхода под залог в размере 9 млн 880 тысяч гривен ($268,6 тыс.). Главе УАФ было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу "о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы". Уголовное дело расследовалось с 2021 года. Позднее УАФ внесла требуемый залог, и Павелко вышел на свободу.

Футбол,Луис Рубиалес,Арманд Дука,Йеспер Меллер,Андрей Павелко,Леван Кобиашвили,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий