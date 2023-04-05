Малком сравнил матчи «Зенит» — «Спартак» и «Барселона» — «Реал»

«Помню ли я ночь, когда сыграл в «эль класико»? А как такое можно забыть? Играть в «класико» — это что-то особенное, уникальное. Я играл в принципиальных матчах «Коринтианс» — «Палмейрас» и «Зенит» — «Спартак». Однако «Барселона» — «Реал» — это нечто другое, особенное. Это два самых больших клуба планеты», — приводит слова Малкома Relevo.