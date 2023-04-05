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1 час назад

Биатлонист Латыпов заявил, что ЦСКА и «Крылья Советов» его любимые команды

Матч ТВ

Трехкратный олимпийский призер по биатлону Эдуард Латыпов признался Metaratings.ru, что в полуфинале ФОНБЕТ Кубка России по футболу встретятся две его любимые команды — ЦСКА и «Крылья Советов», поэтому он будет следить за игрой непредвзято.

Биатлонист Латыпов назвал любимые футбольные команды
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ответный полуфинальный матч Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов» состоится 5 апреля. Первая встреча, которая состоялась 15 марта на «Солидарность Арене» в Самаре, завершилась со счетом 2:2.

— Ты говорил, что следишь за футболом и за другими командными видами спорта. За кого болеешь?

— Другие виды я пока не смотрю, времени нет. Болею за «Крылья Советов», это самарская команда, откуда я сам. Также болею за ЦСКА.

— А за кого будешь болеть в кубковом матче?

— За обе команды одинаково болею. Буду смотреть этот матч и болеть за красивый футбол. Не знаю, кому больше нужен Кубок, но я стараюсь болеть непредвзято, а именно смотреть хороший футбол, чтобы было интересно. Играют две мои любимые команды, не буду отдавать никому предпочтения, только за хороший футбол, — сказал Латыпов.

Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, начало игры— в 19:30 (мск). За матчем также можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Эдуард Латыпов,Крылья Советов,
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