Биатлонист Латыпов назвал любимые футбольные команды

Трехкратный олимпийский призер по биатлону Эдуард Латыпов признался Metaratings.ru, что в полуфинале ФОНБЕТ Кубка России по футболу встретятся две его любимые команды — ЦСКА и «Крылья Советов», поэтому он будет следить за игрой непредвзято.
Ответный полуфинальный матч Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов» состоится 5 апреля. Первая встреча, которая состоялась 15 марта на «Солидарность Арене» в Самаре, завершилась со счетом 2:2.
— Ты говорил, что следишь за футболом и за другими командными видами спорта. За кого болеешь?
— Другие виды я пока не смотрю, времени нет. Болею за «Крылья Советов», это самарская команда, откуда я сам. Также болею за ЦСКА.
— А за кого будешь болеть в кубковом матче?
— За обе команды одинаково болею. Буду смотреть этот матч и болеть за красивый футбол. Не знаю, кому больше нужен Кубок, но я стараюсь болеть непредвзято, а именно смотреть хороший футбол, чтобы было интересно. Играют две мои любимые команды, не буду отдавать никому предпочтения, только за хороший футбол, — сказал Латыпов.
Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, начало игры— в 19:30 (мск). За матчем также можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.