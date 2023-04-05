Биатлонист Латыпов назвал любимые футбольные команды

— За обе команды одинаково болею. Буду смотреть этот матч и болеть за красивый футбол. Не знаю, кому больше нужен Кубок, но я стараюсь болеть непредвзято, а именно смотреть хороший футбол, чтобы было интересно. Играют две мои любимые команды, не буду отдавать никому предпочтения, только за хороший футбол, — сказал Латыпов.