Зарема о словах Дзюбы о Федуне: «На «Спартаке» пиарятся только слабаки»

«Обычно в таком стиле любят девушки рассказывать: «Я сама от него ушла, всех бросаю я!»



Артем, поведай, тебе Федун по ночам не звонил, случайно, и СМС не посылал: «Вернись, Артемушка, я все прощу»?



На «Спартаке» пиарятся только слабаки. Настоящий hard – это про «Зенит» так же искрометно рассказать. Про Миллера, Семака и прелести Азмуна», – заявила Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.