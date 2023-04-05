Названа дата следующего конгресса УЕФА

Заседание 48-го конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоится 8 февраля 2024 года в Мадриде. Об этом в среду на заседании 47-го конгресса УЕФА в Лиссабоне сообщил президент организации Александер Чеферин.

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"Следующий конгресс УЕФА пройдет в четверг 8 февраля 2024 года в Мадриде, в Испании", - сказал Чеферин.

На конгрессе было объявлено, что жеребьевка финальной части чемпионата Европы 2024 года состоится 2 декабря 2023 года. Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.