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22 минуты назад

Следующий конгресс УЕФА пройдет 8 февраля 2024 года

ТАССиещё 1

Заседание 48-го конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоится 8 февраля 2024 года в Мадриде. Об этом в среду на заседании 47-го конгресса УЕФА в Лиссабоне сообщил президент организации Александер Чеферин.

Названа дата следующего конгресса УЕФА
Фото: ТАССТАСС

"Следующий конгресс УЕФА пройдет в четверг 8 февраля 2024 года в Мадриде, в Испании", - сказал Чеферин.

На конгрессе было объявлено, что жеребьевка финальной части чемпионата Европы 2024 года состоится 2 декабря 2023 года. Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

5 апреля на конгрессе УЕФА Чеферина переизбрали на пост президента организации на срок с 2023 по 2027 год.

Футбол,Александер Чеферин,УЕФА,
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