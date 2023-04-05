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39 минут назад

Защитник «Крыльев» Костанца: грустно, что болельщиков стало заметно меньше

Чемпионат.com

Защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался на тему падения посещаемости в Российской Премьер-Лиге после внедрения Fan ID.

Защитник «Крыльев» высказался о посещаемости в РПЛ после внедрения Fan ID
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мне особенно запомнилась домашняя игра с «Динамо» в конце прошлого сезона. Победили 5:2 при почти полном стадионе – было незабываемо, как нас поддерживали. Поэтому могу сказать, что, когда трибуны заполняются, атмосфера на стадионе в Самаре прекрасная. Даже в этом году мы намного лучше играем дома – поддержка трибун важна. Сейчас стадионы не заполняются. Я не знаю всех причин введения Fan ID и как оно повлияло на людей, но грустно, что болельщиков стало заметно меньше», — приводит слова Костанцы Metaratings.

Напомним, для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги требуется персонифицированная карта болельщика.

Футбол,Крылья Советов,Динамо,
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