Трехкратный чемпион России объяснил, почему «Спартак» часто жалуется на судей

Бушманов считает, что жалобы "Спартака" на судей - это самый простой способ объяснить ошибки
Трехкратный чемпион России в составе московского «Спартака», бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в интервью «Газете.Ru» высказался по поводу частых жалоб красно-белых на судейство.
«Кажется, что в последних матчах «Спартака» фокус был смещен на судейские моменты. Вероятно, это не то, на что команде нужно обращать внимание. Нужно следить за собой и качеством своей игры. Такой подход принесет больше пользы», — отметил Бушманов.
Также специалист предположил, что причиной такого поведения могла стать нервозность футболистов, которые с возобновлением Российской премьер-лиги (РПЛ) после зимнего перерыва преследовали цель догнать «Зенит» в турнирной таблице и навязать борьбу за чемпионство. Это накладывало «дополнительную ответственность на игроков, тренеров, руководство».
«Понятно, что какие-то судейские ошибки были и есть, — признал Бушманов. — Но жалобы на них связаны с напряжением в команде. Есть ошибки, начинается поиск причин, а судьи — самая простая причина, которая лежит на поверхности».