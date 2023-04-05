Трехкратный чемпион России объяснил, почему «Спартак» часто жалуется на судей

«Кажется, что в последних матчах «Спартака» фокус был смещен на судейские моменты. Вероятно, это не то, на что команде нужно обращать внимание. Нужно следить за собой и качеством своей игры. Такой подход принесет больше пользы», — отметил Бушманов.