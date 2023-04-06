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16 минут назад

«Краснодар» в серии пенальти переиграл «Ростов» в матче Кубка России

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Сегодня, 6 апреля, в рамках полуфинала Фонбет Кубка России (Путь регионов) встречались «Краснодар» и «Ростов». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.

«Краснодар» в серии пенальти переиграл «Ростов» в матче Кубка России
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. На 23-й минуте матча Эдуард Сперцян вывел «Краснодар» вперёд, но на 54-й минуте Роман Тугарев восстановил равенство на табло. В серии пенальти победу одержали футболисты «Краснодара» со счётом 5:3.

В предыдущем раунде «Краснодар» встречался с «Ахматом». Матч проходил в Грозном и завершился уверенной победой «быков» со счётом 3:0.

«Ростов» на предыдущей стадии оказался сильнее «Пари Нижний Новгород». Встреча в Нижнем Новгороде завершилась минимальной победой ростовчан со счётом 1:0.

Футбол,Эдуард Сперцян,Владислав Безбородов,Роман Тугарев,Фонбет,
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