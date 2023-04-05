Петржела грубо отреагировал на слова Малкома о возможном уходе из «Зенита»

«Думаю, это нормально. Типичный футболист без мозгов. Получить гражданство и потом заявлять, что не хватает Лиги чемпионов… Как раз из-за политической обстановки Лиги чемпионов и нет. И они это знали перед тем, как принимали российское гражданство», — сказал Петржела.