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1 час назад

Петржела назвал Малкома типичным футболистом без мозгов после слов о возможном уходе из "Зенита"

Газета.Ru

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал заявление бразильского футболиста петербургской команды Малкома о возможном уходе из клуба. Слова Петржелы передает «Спорт-Экспресс».

Петржела грубо отреагировал на слова Малкома о возможном уходе из «Зенита»
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Накануне Малком не исключил, что может покинуть «Зенит», чтобы иметь возможность выступать в еврокубках.

«Думаю, это нормально. Типичный футболист без мозгов. Получить гражданство и потом заявлять, что не хватает Лиги чемпионов… Как раз из-за политической обстановки Лиги чемпионов и нет. И они это знали перед тем, как принимали российское гражданство», — сказал Петржела.

Летом бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо заявили о желании остаться в команде с берегов Невы на следующий сезон. Позже они сами инициировали возможность получения паспорта гражданина РФ.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 21 встрече, забив 16 мячей и сделать пять результативных передач.

Самым ярким представителем натурализованного футболиста в сборной России считается защитник ЦСКА Марио Фернандес. Он провел за национальную команду 33 игры.

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