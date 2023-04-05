Петржела грубо отреагировал на слова Малкома о возможном уходе из «Зенита»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал заявление бразильского футболиста петербургской команды Малкома о возможном уходе из клуба. Слова Петржелы передает «Спорт-Экспресс».
Накануне Малком не исключил, что может покинуть «Зенит», чтобы иметь возможность выступать в еврокубках.
«Думаю, это нормально. Типичный футболист без мозгов. Получить гражданство и потом заявлять, что не хватает Лиги чемпионов… Как раз из-за политической обстановки Лиги чемпионов и нет. И они это знали перед тем, как принимали российское гражданство», — сказал Петржела.
Летом бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо заявили о желании остаться в команде с берегов Невы на следующий сезон. Позже они сами инициировали возможность получения паспорта гражданина РФ.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 21 встрече, забив 16 мячей и сделать пять результативных передач.
Самым ярким представителем натурализованного футболиста в сборной России считается защитник ЦСКА Марио Фернандес. Он провел за национальную команду 33 игры.