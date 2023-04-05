$79.50+0.1487.10+0.37
58 минут назад

Смолов: я обещал Кубок болельщикам, а не этому журналистику с телефоном в руках

Чемпионат.com

Болельщики «Динамо» в социальных сетях упрекнули нападающего московской команды Фёдора Смолова за слова, которые он сказал после вылета бело-голубых из Кубка России. Напомним, после поражения от «Акрона» (0:0, 1:4 – по пенальти), один из журналистов припомнил Смолову обещание выиграть Кубок, на что футболист грубо ответил: «Я обещал фанатам Кубок? Тебе, что ли, обещал, клоун?»

Оскорбивший журналиста нападающий «Динамо» Смолов высказался об инциденте
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Один из болельщиков написал Смолову в соцсетях: «Я был в тот день на фанатке, получается, ты обещал и мне, в том числе. Что, Федь, [обманул], получается?»

Смолов ответил: «Болельщикам – обещал. Но не этому журналистику с телефоном в руках».

Далее в ходе диалога Фёдор написал: «Получается, я не сдержал обещание. Виноват, готов извиниться перед болельщиками при встрече».

Футбол,Федор Смолов,Динамо,Акрон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий