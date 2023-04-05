Оскорбивший журналиста нападающий «Динамо» Смолов высказался об инциденте

Болельщики «Динамо» в социальных сетях упрекнули нападающего московской команды Фёдора Смолова за слова, которые он сказал после вылета бело-голубых из Кубка России. Напомним, после поражения от «Акрона» (0:0, 1:4 – по пенальти), один из журналистов припомнил Смолову обещание выиграть Кубок, на что футболист грубо ответил: «Я обещал фанатам Кубок? Тебе, что ли, обещал, клоун?»

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Один из болельщиков написал Смолову в соцсетях: «Я был в тот день на фанатке, получается, ты обещал и мне, в том числе. Что, Федь, [обманул], получается?»

Смолов ответил: «Болельщикам – обещал. Но не этому журналистику с телефоном в руках».