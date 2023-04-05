Глава УЕФА высказался о возможном возвращении сборной России к турнирам

«Очень сложно что либо изменить, пока не прекратится СВО (формулировка изменена в связи с официальной позицией РФ)», — приводит слова Чеферина «твиттер» CGTN Europe.

Сборная России и российские футбольные клубы были отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Сегодня, 5 апреля, прошла пресс-конференция по итогам заседания 47-го конгресса УЕФА, состоявшегося в Лиссабоне. Отметим, что на этом конгрессе Александер Чеферин был переизбран на должность главы организации. Он был единственным кандидатом на выборах. 55-летний Чеферин занимает пост президента УЕФА с 2016 года.