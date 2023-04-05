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36 минут назад

Чеферин — об отстранении России: очень сложно что‑либо изменить, пока не прекратится СВО

Чемпионат.com

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о возможном возвращении сборной России и российских клубов к международным турнирам.

Глава УЕФА высказался о возможном возвращении сборной России к турнирам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень сложно что либо изменить, пока не прекратится СВО (формулировка изменена в связи с официальной позицией РФ)», — приводит слова Чеферина «твиттер» CGTN Europe.

Сборная России и российские футбольные клубы были отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Сегодня, 5 апреля, прошла пресс-конференция по итогам заседания 47-го конгресса УЕФА, состоявшегося в Лиссабоне. Отметим, что на этом конгрессе Александер Чеферин был переизбран на должность главы организации. Он был единственным кандидатом на выборах. 55-летний Чеферин занимает пост президента УЕФА с 2016 года.

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