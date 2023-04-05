Глава УЕФА Александер Чеферин рассказал на пресс-конференции, что до окончания спецоперации будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских атлетов до международных соревнований. Об этом пишет РИА «Новости».

Чеферин подчеркнул, что окончательное решение по допуску россиян к международным турнирам примет исполнительный комитет УЕФА.

«Мое личное мнение: пока военные действия [на Украине] не остановятся, будет очень сложно что-то изменить [в ранее принятых постановлениях]», - отметил глава организации.

Ранее сообщалось, что исполком УЕФА отстранил российские футбольные клубы от всех еврокубков.