Глава УЕФА Александер Чеферин рассказал на пресс-конференции, что до окончания спецоперации будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских атлетов до международных соревнований. Об этом пишет РИА «Новости».
Чеферин подчеркнул, что окончательное решение по допуску россиян к международным турнирам примет исполнительный комитет УЕФА.
«Мое личное мнение: пока военные действия [на Украине] не остановятся, будет очень сложно что-то изменить [в ранее принятых постановлениях]», - отметил глава организации.
Ранее сообщалось, что исполком УЕФА отстранил российские футбольные клубы от всех еврокубков.
По словам Чеферина, спортивные функционеры не могли поступить иначе. Он добавил, что очень расстроен сложившейся ситуацией.