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35 минут назад

Глава УЕФА: вернуть Россию до конца СВО будет сложно

Илья Родин

Глава УЕФА Александер Чеферин рассказал на пресс-конференции, что до окончания спецоперации будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских атлетов до международных соревнований. Об этом пишет РИА «Новости».

Чеферин подчеркнул, что окончательное решение по допуску россиян к международным турнирам примет исполнительный комитет УЕФА.

«Мое личное мнение: пока военные действия [на Украине] не остановятся, будет очень сложно что-то изменить [в ранее принятых постановлениях]», - отметил глава организации.

Ранее сообщалось, что исполком УЕФА отстранил российские футбольные клубы от всех еврокубков.

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По словам Чеферина, спортивные функционеры не могли поступить иначе. Он добавил, что очень расстроен сложившейся ситуацией.

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