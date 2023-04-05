Нападающий «Динамо» вступил в перепалку с болельщиком в соцсетях

На нападающего «Динамо» Фёдора Смолова обрушилась критика болельщиков в социальных сетях на фоне того, как он грубо ответил журналисту после вылета бело-голубых из Кубка России.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Некоторые болельщики критикуют Смолова непосредственно за сказанные слова, другие — за вылет из Кубка. Один из подписчиков в ироничной форме подколол футболиста за неудачный результат. Фёдор ответил на этот комментарий.

Болельщик. «Ну что, Федь, когда пойдём пенальти бить?»

Смолов. «Когда начну играть на уровне твоего боления».