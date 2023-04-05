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24 минуты назад

Смолов вступил в перепалку с болельщиком в соцсетях

Чемпионат.com

На нападающего «Динамо» Фёдора Смолова обрушилась критика болельщиков в социальных сетях на фоне того, как он грубо ответил журналисту после вылета бело-голубых из Кубка России.

Нападающий «Динамо» вступил в перепалку с болельщиком в соцсетях
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Некоторые болельщики критикуют Смолова непосредственно за сказанные слова, другие — за вылет из Кубка. Один из подписчиков в ироничной форме подколол футболиста за неудачный результат. Фёдор ответил на этот комментарий.

Болельщик. «Ну что, Федь, когда пойдём пенальти бить?»

Смолов. «Когда начну играть на уровне твоего боления».

Напомним, после поражения от «Акрона» (0:0, 1:4 по пенальти) один из журналистов припомнил Смолову обещание выиграть Кубок, на что футболист грубо ответил: «Я обещал фанатам Кубок? Тебе, что ли, обещал, клоун?»

Футбол,Федор Смолов,Динамо,Акрон,
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