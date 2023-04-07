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Аршавин предрек Малкому и Клаудиньо светлое будущее в европейском футболе

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин выразил мнение, что игроки петербургского клуба Малком и Клаудиньо смогут зарекомендовать себя в Европе. Его слова передает Sport24.

Аршавин предрек Малкому и Клаудиньо светлое будущее в европейском футболе
© РИА Новости

«Каким я вижу будущее Малкома и Клаудиньо в Питере? Если они останутся, то вижу светлое будущее, а если нет — светлое европейское будущее. Естественно, что наши ведущие бразильцы востребованы на рынке. Понятно, что на них будут предложения», — сказал Аршавин.

Летом бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо заявили о желании остаться в команде с берегов Невы на следующий сезон. Позже они сами инициировали возможность получения паспорта гражданина РФ.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком принял участие в 21 встрече, забив 16 мячей и сделав пять результативных передач.

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