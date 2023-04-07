Аршавин предрек Малкому и Клаудиньо светлое будущее в европейском футболе

«Каким я вижу будущее Малкома и Клаудиньо в Питере? Если они останутся, то вижу светлое будущее, а если нет — светлое европейское будущее. Естественно, что наши ведущие бразильцы востребованы на рынке. Понятно, что на них будут предложения», — сказал Аршавин.